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رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

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رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، وسيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إلى الكويت، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي المستجد كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة، بأن الرحلة الأولى لشركة إير كايرو، وصلت مطار القاهرة وعلى متنها 165 راكبًا، والثانية على متنها 165 راكبًا، وجرى إجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم فورًا من قبل أطباء الحجر الصحي بالمطار ووصولهم داخل صالة الوصول، وجرى تفعيل حجر صحي مخصص لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

المشرق نيوز

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