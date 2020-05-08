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تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

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تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388 تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

سجلت كندا، اليوم الجمعة، 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 65388 حالة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية عن 63 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4471 حالة وبلغت حالات التعافي 29681 بعد تعافي 421 شخصًا.

وتعتبر الحالات الـ477 الجديدة هي الأعلى في غضون أسبوع تقريبًا، وهي من مقاطعة أونتاريو الرئيسية، وذلك بعد بدء المقاطعة في رفع بعض القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وتعتبر هذه الحالات  أكبر عدد من الحالات الجديدة منذ الثاني من مايو الجاري، على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا عن الرقم القياسي الذي جرى تسجيله في 24 أبريل الماضي.

وينتشر القلق من أن الارتفاع في الحالات الجديدة يأتي مع بدء المقاطعة في السماح بإعادة فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة وجرى السماح بإعادة افتتاح مراكز الحدائق صباح اليوم، بينما سيسمح بإعادة فتح متاجر الأجهزة اعتبارًا من صباح غد السبت.

 

المشرق نيوز

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