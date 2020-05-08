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الفيفا يعلن تطبيق 5 تبديلات في المباراة بدلًا من 3

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الفيفا يعلن تطبيق 5 تبديلات في المباراة بدلًا من 3 الفيفا يعلن تطبيق 5 تبديلات في المباراة بدلًا من 3

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطبيق قانون جديد يتيح للأندية إجراء 5 تبديلات في المباراة بدلًا من 3، وذلك بعد اسئناف الدوريات مجددًا، والمتوقفة فى الوقت الحالي بسبب تفشي

وأوضح فيفا أنه سيسمح لكل فريق باستخدام خمسة بدائل كحد أقصى لتقليل تعطل المباراة ستتاح لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء الاستبدالات أثناء المباراة ويمكن إجراء التغييرات الإضافية بين شوطي المباراة، وإذا قام كلا الفريقين بإجراء استبدال فى نفس الوقت، فسيتم اعتبار ذلك كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

ويتم ترحيل التبديلات غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي، عندما تسمح قواعد المنافسة باستبدال إضافي في الوقت الإضافي سيكون لكل فريق فرصة استبدال إضافية واحدة بخلاف الخمسة القانونية؛ ويمكن إجراءها قبل بدء الوقت الإضافي أو بين شوطيه.

المشرق نيوز

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