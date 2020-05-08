راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

أوضح الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أنه يتمسك بالاستمرار مع الفريق الكتالوني حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2021.

وقال راكيتيتش في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “عندما أقوم بتوقیع عقد فإن الفكرة تكمن في تنفیذه”، مضيفًا “إذا لم أستطع الوفاء به لسبب ما، فسنجلس ونتحدث عنه”.

وأضاف راكيتيتش تعليقًا على الشائعات الأخيرة حول رحيله عن برشلونة “لقد تعودت قلیلًا على ذلك لقد كنت ھنا منذ ست سنوات وكل عام سمعت أنني سأغادر، انا سعید وانا أستمتع بكل لحظة لذلك لیس ھناك سبب لفعل أشیاء أخرى الشيء الأكثر أھمیة ھو أنني بخیر وأنني أتوافق بشكل جید مع المدرب والنادي”.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية مؤخرًا عن إمكانية عودته لفريقه السابق إشبيلية ، وأوضح اللاعب الكرواتي “أنت لا تعرف أبدًا في كرة القدم، يجب أن تكون مستعدًا دائمًا”.

وانضم النجم الكرواتي لصفوف فريق البارسا، عام 2014 قادمًا من فريق إشبيلية، وخاض مع الفريق 299 مباراة، في جميع المسابقات، سجل خلالهم 35 هدفًا، وتوج بـ13 لقبًا.

ويأمل مسئولو “البلوجرانا” في التخلص منه بالميركاتو المقبل باعتباره الفرصة الأخيرة للحصول على مقابل مادي للاعب، على خلاف راكيتيتش الذي يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى انتهاء عقده في صيف العام المقبل.

وبالإضافة لانضمام نادي توتنهام الإنجليزي للصراع الجاري على ضم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة إدارة البارسا التخلص منه في الفترة المقبلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، برصيد 56 نقطة، بعد مرور 27 جولة.