مقتل قائد شرطة إثر انفجار قنبلة على الطريق بخوست بأفغنستان

صرحت جهات أمنية في أفغانستان، بمقتل رئيس شرطة إقليم خوست جنوب شرق البلاد في انفجار قنبلة على جانب طريق.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية – وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة – إن القنبلة المزروعة على الطريق انفجرت بإلاقليم في وقت متأخر من الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل قائد شرطة الإقليم احمد بابازاي.

وأضاف، أن الجنرال بابازاى كان يقود عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة زينى خيل عندما وقع الحادث.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

وغالبا ما يستخدم مقاتلو طالبان والإرهابيون المنتمون إلى مجموعات أخرى أجهزة متفجرة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.