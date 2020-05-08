أخبار عاجلة

خبراء: الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية الأكثر تأثيرا بالموقف الدولي -
بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. المشرق نيوز

مقتل قائد شرطة إثر انفجار قنبلة على الطريق بخوست بأفغنستان

Print
مقتل قائد شرطة إثر انفجار قنبلة على الطريق بخوست بأفغنستان مقتل قائد شرطة إثر انفجار قنبلة على الطريق بخوست بأفغنستان

صرحت جهات أمنية في أفغانستان، بمقتل رئيس شرطة إقليم خوست جنوب شرق البلاد في انفجار قنبلة على جانب طريق.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية – وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة – إن القنبلة المزروعة على الطريق انفجرت بإلاقليم في وقت متأخر من الليلة الماضية، مما أدى إلى مقتل قائد شرطة الإقليم احمد بابازاي.

وأضاف، أن الجنرال بابازاى كان يقود عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة زينى خيل عندما وقع الحادث.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على هذا الحادث حتى الآن.

وغالبا ما يستخدم مقاتلو طالبان والإرهابيون المنتمون إلى مجموعات أخرى أجهزة متفجرة لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية