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وصول 914 مصرياً من العالقين في السعودية وعمان والسودان

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وصول 914 مصرياً من العالقين في السعودية وعمان والسودان وصول 914 مصرياً من العالقين في السعودية وعمان والسودان

القاهرة - مباشر: وصل 578 من المصريين العالقين في الرياض وجدة بالمملكة العربية إلى القاهرة اليوم الجمعة، وذلك على رحلتين لشركة للطيران.

وأشارت وزارة الهجرة المصرية في بيان صادر، اليوم، إلى أنه تم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.

كما وصل، إلى مرسى علم اليوم أيضا، 166 من المصريين العالقين في العاصمة العمانية مسقط، وأيضا 170 من المصريين العالقين بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي المخصصة وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

وأكدت الوزارة، أنه لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين ومخالفي الإقامات بالخارج.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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