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السعودية..هيئة تنظيم الكهرباء توضح ضوابط وأسباب فصل وإلغاء الخدمة

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الرياض - مباشر: حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في ضوابط وأسباب فصل الخدمة عن العملاء.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل المحددة في دليل الخدمة الكهربائية".

وأوضح دليل الخدمة الكهربائية ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها وإلغاء، حيث تضمنت أسباب فصل الخدمة عدم السداد.

وبين الدليل، أنه مع عدم سداد العميل يجب فصل الخدمة وفقاً لإجراءات تتضمن الإنذار أكثر من مرة.

وأشار، إلى أنه في حال مغادرة المستهلك المنشأة المفصول عنها الخدمة بسبب عدم السداد، فسيتم ترحيل مديونية الاستهلاك على المنشأة الجديدة وفقاً لضوابط.

وتضمنت أسباب فصل الخدمة، أيضا طلب الجهات الرسمية، وحالات الطوارئ، وفي حالات تجنب الأخطار والأضرار المحتملة، وأعمال الصيانة، والعبث بالعداد.

وجاء الضوابط في الدليل كالتالي:

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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