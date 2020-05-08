لاجارد: اقتراض منطقة اليورو قد يرتفع 1.5تريليون يورو بنهاية العام

مباشر: قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن حكومات منطقة اليورو قد تحتاج إلى اقتراض 1.5 تريليون يورو إضافية هذا العام لتعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز أزمة كورونا.
وأوضح لاجارد في حدث نظمه معهد الجامعة الأوروبية، اليوم الجمعة: "يقدر المركزي الأوروبي أنه في المتوسط نتوقع انكماش الاقتصاد بنحو 8 بالمائة، وأن احتياجات التمويل الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام الناتجة عن الركود والتدابير المالية المطلوبة قد تتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت لاجارد: "هذا من شأنه أن يضع إصدار الديون الإضافية بسبب الوباء في حدود تريليون إلى 1.5 تريليون يورو في عام 2020وحده.
وأضافت لاجارد: "سيلعب البنك المركزي الأوروبي دوره بما يتماشى مع تفويضه، وسنفعل كل ما هو ضروري ضمن لدعم الانتعاش وتحقيق هدفنا لاستقرار الأسعار".
وكان المركزي الأوروبي ذكر في وقت سابق أنه سيلتزم بدعم الاقتصاد، رغم قرار المحكمة العليا الألمانية بأن البنك تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بخطة شراء الأصول ولابد أن يثبت ضرورة شراء السندات.
وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.0835 دولار.
مباشر (اقتصاد)