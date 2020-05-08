لاجارد: اقتراض منطقة اليورو قد يرتفع 1.5تريليون يورو بنهاية العام

مباشر: قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن حكومات منطقة اليورو قد تحتاج إلى اقتراض 1.5 تريليون يورو إضافية هذا العام لتعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز أزمة كورونا.

وأوضح لاجارد في حدث نظمه معهد الجامعة الأوروبية، اليوم الجمعة: "يقدر المركزي الأوروبي أنه في المتوسط نتوقع انكماش الاقتصاد بنحو 8 بالمائة، وأن احتياجات التمويل الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام الناتجة عن الركود والتدابير المالية المطلوبة قد تتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.