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محدث.. أسعار النفط ترتفع 25% في أسبوع

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محدث.. أسعار النفط ترتفع 25% في أسبوع محدث.. أسعار النفط ترتفع 25% في أسبوع

مباشر: ارتفعت النفط  بأكثر من 5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب، لتسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 25 بالمائة.

وارتفعت أسعار الخام وسط إشارات متزايدة بشأن خفض الإنتاج الأمريكي مع إغلاق الشركات 33 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.

واستفاد الذهب الأسود من بدء المزيد من الدول تخفيف القيود المفروضة لوقف تفشي وباء كورونا، مما عزز آمال تعافي الطلب على الخام.

وكانت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود الإغلاق مع تباطؤ وتيرة انتقال عدوى الوباء، حيث تهدف إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي على ثلاث مراحل.

كما تخطط فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم في غضون قرن.

وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 25.07 بالمائة مع آمال تعافي الطلب.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 5.1 بالمائة مسجلاً 24.74 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو/تموز إلى مستوى 30.87 دولار للبرميل بزيادة 4.7 بالمائة.

 

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مباشر (اقتصاد)

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