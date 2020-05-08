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عضو بالفيدرالي: يجب إعادة فتح الاقتصاد بحذر لتجنب إغلاقاً آخر

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عضو بالفيدرالي: يجب إعادة فتح الاقتصاد بحذر لتجنب إغلاقاً آخر عضو بالفيدرالي: يجب إعادة فتح الاقتصاد بحذر لتجنب إغلاقاً آخر

مباشر: قال عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي يجب التعامل معه بحذر لتجنب إمكانية حدوث إغلاق جديد.

وأضاف "لوريتا ميستر" رئيسة الفيدرالي في "كليفلاند" في مقابلة مع راديو "وارتن بيزنس"، اليوم الجمعة: "هناك احتمال لفتح الاقتصاد في النصف الثاني من العام، ولكن يجب القيام بذلك بطريقة حذرة للغاية لتجنب الاضطرار إلى العودة للإغلاق لأن ذلك سيكون نتيجة مدمرة".

وأضافت "ميستر" أن الفيدرالية والبنك المركزي الأمريكي يجب أن يكونا مستعدين لبذل المزيد لمساعدة الاقتصاد.

وتابعت "ميستر": "إذا كنت تفكر في ذلك على أنه بناء جسر لعبور الأزمة، لأن الإغلاق استمر لفترة أطول مما توقعه الناس في البداية، يجب أن يكون الجسر أطول.

وقالت رئيسة الفيدرالي في ولاية "كليفلاند" إن المزيد من الأسر والشركات تتعرض للضغوط جراء .

وفي مقابلة منفصلة، قال كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض "لاري كودلو" إن خبراء الصحة الحكوميين يستعدون لموجة ثانية محتملة.

لكن "كودلو" قال إن أحد أعضاء فرقة العمل المعنية بالفيروس في البيت الأبيض أخبره أن البلاد لن تضطر إلى الإغلاق مرة ثانية بسبب الدروس المستفادة من الإغلاق الأول وأن الولايات المتحدة أصبحت مجهزة بشكل أفضل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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