الأردن والسعودية يتفقان على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات

مباشر: ذكر وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن بلاده بحثت مع المملكة العربية السعودية ملف انسياب السلع بين الجانبين.

وقال أمجد العضايلة، في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، إن الأردن بحث مع المملكة العربيّة السعوديّة عمليّة انسياب السلع بين البلدين، وقد توافق الجانبان على تسهيل منح وتجديد التأشيرات لسائقي الشاحنات بين البلدين على الحدود، وبما يمكّن من زيادة عددهم، وبالتالي حجر جميع السائقين القادمين من الخارج.

وأعلن أمجد العضايلة، اليوم، أنه سيتمّ حجر السائقين الأردنيين القادمين عبر حدود العمري بشكل مؤقّت في مدارس عسكريّة بمنطقة الأزرق، حتى إنشاء موقع الحجر الرئيس لهم.

وأوضح، أن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم التزام بعض السائقين بالحجر المنزلي، فيما ستتولى دوريات الأمن العام مرافقة السائقين غير الأردنيين (الترانزيت) لحين وصولهم إلى حدود الدول المجاورة.

وبيّن العضايلة، أن الحكومة وجدت صعوبة في البداية بحجر سائقي الشحن، وذلك لأن عدد حاملي تأشيرات الدخول إلى المملكة العربيّة السعوديّة من السائقين كان يبلغ 1400 سائق فقط، يدخل منهم 250 سائقاً بشكل يومي؛ وفي حال حجر هذا العدد يوميّاً سيؤثّر ذلك سلباً على عمليّة تدفّق السلع والمواد الغذائيّة بين البلدين.

وأوضح أنّه ولأسباب لوجستيّة تأخّر تنفيذ هذا الموقع، وتمّ إلزام السائقين بالحجر الذاتي المنزلي وتوقيعهم على تعهّد بذلك، لافتاً إلى أنّ تنفيذ الجزء الأوّل من موقع الحجر سينتهي قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار الوزير، إلى أنّه يجري حاليّاً تجهيز البنية التحتيّة اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، للحدّ من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى.

وأكّد، أنّ الممارسة العالميّة التي تتّبعها غالبيّة دول العالم في التعامل مع المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم عند قدومهم من الخارج هي "الحجر المنزلي".

وقال العضايلة: "كنّا، وما زلنا، نعوّل على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات التي نتّخذها، وبالتعهّدات التي وقّعها الأشخاص الخاضعون للحجر المنزلي لكنّ عدم التزام البعض، وغياب روح المسؤوليّة عنهم، وعدم تقيّدهم بالإجراءات الصحيّة الوقائيّة والاحترازيّة؛ دفع إلى تطبيّق الحجر الكامل في مواقع خاصّة".

وجدّد العضايلة، التأكيد على أنّ أمر الدفاع رقــــم (8)، المستند إلى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م، ينصّ على إيقاع عقوبات تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، وغرامة ماليّة مقدارها ثلاثة آلاف دينار؛ بحقّ كلّ من يعرّض أيّ شخص للعدوى.

وأشار العضايلة، إلى معلومات غير صحيحة تمّ تداولها أمس، تفيد بأنّ 245 من سائقي الشاحنات لم يخضعوا للفحوصات اللازمة للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكّداً أنّ دخول هؤلاء السائقين إلى المملكة كان قبل 10 أبريل الماضي، وقبل إلزام السائقين العائدين من الخارج بإجراء الفحص بعد اكتشاف الحالة الأولى بينهم، وقد تمّ منذ ذلك الوقت فحص 1750سائقاً، وبقي 245 سائقاً، وتمّ الوصول إليهم أخيراً وفحص معظمهم، ومن تبقّى منهم تبيّن أنّه خارج المملكة.

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