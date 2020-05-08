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توقعات بتراجع مبيعات السلع الفاخرة 60% عالمياً

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توقعات بتراجع مبيعات السلع الفاخرة 60% عالمياً توقعات بتراجع مبيعات السلع الفاخرة 60% عالمياً

مباشر: ذكر تقرير حديث أن مبيعات السلع الفاخرة عالمياً تتجه للانهيار في الأشهر القليلة المقبلة، بفعل انخفاض الطلب جراء وباء كورونا.

وأوضحت شركة "باين آند كومباني" في تقرير نشرته أمس الخميس، أن المبيعات العالمية للسلع الشخصة الفاخرة والتي تشمل الملابس والمجوهرات والساعات ومنتجات التجميل والإكسسوارات قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران المقبل.

وقامت معظم دول العالم بتنفيذ إجراءات للتباعد الاجتماعي تشمل وقف السفر وإغلاق المتاجر للسيطرة على تفشي الوباء، ما أدى لفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم واتجاه الاقتصاد العالمي لحالة ركود حاد.

وتتوقع شركة الاستشارات انكماش مبيعات سلع الرفاهية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35 بالمائة في إجمالي العام الجاري.

ومن المتوقع أن تبلغ المبيعات المقدرة لعام 2020 ما بين 180 مليار يورو (195 مليار دولار) إلى 220 مليار يورو.

وقالت "كلوديا دي أربيزيو" الشريكة في باين آند كومباني: "سيكون هناك تعافيا في سوق المنتجات الفاخرة، ولكن الصناعة ستشهد تحولاً عميقاً".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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