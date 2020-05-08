الموارد البشرية السعودية تبدأ تطبيق المرحلة الـ5 من برنامج حماية الأجور

الرياض - مباشر: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنها بدأت تطبيق المرحلة الـ5 من برنامج حماية الأجور.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنها بدأت مع بداية مطلع مايو الجاري المرحلة الـ5 من برنامج حماية الأجور، للمنشآت التي لديها 11 عامل فأكثر.

ويهدف البرنامج، إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة.

كما يتابع البرنامج، دفع الأجور بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل للجميع (سعوديين ووافدين).

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