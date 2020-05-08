محدث.. الذهب يتراجع 12 دولاراً لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الأسهم رغم تقرير الوظائف الأمريكي السلبي، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وتحول أداء المعدن النفيس للهبوط اليوم بعد أن كشف تقرير الوظائف الشهري فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة، مقارنة مع 870 ألف وظيفة خلال الشهر السابق له.

كما تسارع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية مسجلاً 14.7 بالمائة بنهاية الشهر الماضي، في حين شهد متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة زيادة قياسية.

لكن كانت التوقعات تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة ووصول معدل البطالة إلى 16 بالمائة.

يأتي هبوط الذهب مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة.

وكان المعدن الأصفر ارتفع خلال التعاملات وسط قلق المستثمرين من المزيد من الخفض في معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز من الطلب على سبائك الذهب.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 11.90 دولار ليصل إلى مستوى 1713.90 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1708.98 دولار للأوقية، ليفقد نحو 7.08 دولار من قيمته.

وفي نفس الوقت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 99.685.