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الوزراء السعودي يُقر اتفاقية للتعاون مجال خدمات النقل الجوي مع اليونان "رسمياً"

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الوزراء السعودي يُقر اتفاقية للتعاون مجال خدمات النقل الجوي مع اليونان "رسمياً" الوزراء السعودي يُقر اتفاقية للتعاون مجال خدمات النقل الجوي مع اليونان "رسمياً"

الرياض - مباشر: أقرت المملكة العربية رسيماً اتفاقية للتعاون مجال خدمات النقل الجوي مع اليونان.

ونشرت الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى - اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي.

ونص القرار، على "الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة مونتريال في 26 سبتمبر 2019، بالصيغة المرافقة.

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