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ظهور هازارد بحالة بدنية جيدة بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي

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ظهور هازارد بحالة بدنية جيدة بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي ظهور هازارد بحالة بدنية جيدة بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البلجيكى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، ظهر بحالة بدنية جيدة مما أثار الدهشة لدي المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، وذلك بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب تفشي عقب عودتهما للمدينة الرياضية للخضوع للفحوصات الطبية استعدادا لاستكمال الدورى الإسبانى.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن زيدان يفكر فى الاعتماد على النجم البلجيكى فى المرحلة النهائية من الموسم الحالي. وأن هازارد حضر بالمدينة الرياضية وأنه يتمتع بحالة بدنية جيدة أفضل مما كان عليه في السابق.

وأضافت الصحيفة أن هازارد مازال فى المرحلة الثانية من عملية استشفائه من الإصابة القوية التى تعرض لها، حيث يجرى بعض التدريبات الخفيفة لتجنب حدوث انتكاسة، موضحة أنه يتبقى أمامه نحو أسبوعان حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية والعودة لقائمة ريال مدريد من جديد.

وخضع إيدين هازارد لعملية جراحية فى دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 5 مارس، لعلاج كسر فى الكاحل الأيمن، وكان يخطط لإجراء الجزء الأول من مرحلة التعافى فى بلجيكا، لكنه اضطر إلى البقاء فى مدريد.

وكانت إصابته تلك خلال مواجهة ليفانتى فى الدورى الإسباني، والتى خسرها الميرنجى، بهدف نظيف، فى الجولة الـ25، وغادر ملعب المباراة، لعدم قدرته على استكمالها.

كان النجم البلجيكي، انضم لصفوف ريال مدريد، الصيف الماضى، قادمًا من فريق تشيلسى الإنجليزي، ولكنه فشل فى الظهور كثيرًا بسبب كثرة الإصابات فى تشكيل الفريق.

المشرق نيوز

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