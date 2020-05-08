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إصابة يوفيتش بكسر في مفصل القدم اليمنى أثناء تدريباته المنزلية

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إصابة يوفيتش بكسر في مفصل القدم اليمنى أثناء تدريباته المنزلية إصابة يوفيتش بكسر في مفصل القدم اليمنى أثناء تدريباته المنزلية

أكد نادى ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعرض مهاجمه الصربى لوكا يوفيتش، لإصابة قوية، بمفصل قدمه اليمنى، وأصدر النادي بيانًا رسميًا، قال فيه: “يعانى لوكا يوفيتش من كسر فى مفصل القدم اليمنى”.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أنه من المتوقع غياب اللاعب لمدة شهرين بعد إصابته بمفصل القدم، والتى تعرض لها خلال خوضه تدريباته البدنية بمنزله.

وانضم يوفيتش، لصفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الحالى، قادما من صفوف فريق اينتراخت فرانكفورت الألمانى، مقابل 60 مليون يورو، وعلي الرغم من ذلك فإنه لم يظهر اساسيا مع الفريق خلال الموسم الحالى، إذ خاض 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل هدفين.

وأعلن ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن عودة اللاعبين للتدريبات بشكل رسمى ومن جديد بدءاً من الاثنين المقبل، تمهيداً لاستئناف الموسم الجارى من مسابقة الليجا بعد توقفها منذ مارس الماضى بسبب تفشى المستجد “كوفيد 19”.

وذكر نادى ريال مدريد، عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن يستأنف اللاعبون التدريبات الفردية خلف الأبواب المغلقة فى العاشرة صباح الاثنين المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقًا علي غريمه التقليدي بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة.

 

المشرق نيوز

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