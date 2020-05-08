إغلاق 33 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، إغلاق الشركات الأمريكية 33 منصة للتنقيب عن النفط في الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 292 منصة.

كما تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي منصة واحدة ليسجل 80 منصة.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنحو 1.3 بالمائة إلى 23.85 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.7 بالمائة إلى 30.25 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يونيو/حزيران بنحو 2.9 بالمائة إلى 1.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.