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خسائر البريد الأمريكي تتضاعف لـ4.5 مليار دولار في 3 أشهر

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خسائر البريد الأمريكي تتضاعف لـ4.5 مليار دولار في 3 أشهر خسائر البريد الأمريكي تتضاعف لـ4.5 مليار دولار في 3 أشهر

مباشر: تضاعفت خسائر شركة البريد في الولايات المتحدة خلال الربع المالي الثاني من 2020 مع تحذيرات كبيرة بشأن قدرة الهيئة على العمل في الفترة القادمة بسبب .

وكشفت نتائج أعمال خدمة البريد الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها سجلت خسائر 4.51 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية مارس/آذار الماضي مقارنة مع خسائر 2.08 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019.

فيما ارتفعت إيرادات البريد بالولايات المتحدة إلى 17.84 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة مع 17.49 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفعت إيرادات الشحن والطرود بنحو إلى 5.82 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5.43 مليار دولار خلال الفترة المقارنة في العام الماضي.

وارتفعت النفقات التشغيلية بنحو 14.2 بالمائة خلال الربع المالي الثاني لتصل إلى 22.3 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن كورونا أثر سلباً على الخدمة البريدية خلال أواخر مارس مع انخفاض حجم البريد، واستمر التأثير في التدهور منذ ذلك الحين.

وأضافت الهيئة الأمريكية: "تشير التقديرات إلى أن كورونا سيزيد بشكل كبير من صافي خسارة تشغيل الخدمة البريدية خلال الثمانية عشر شهرًا القادمة، مما يهدد قدرة الخدمة البريدية على العمل".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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