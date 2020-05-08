ترامب: لست مسؤولاً عن الخسائر التاريخية للوظائف

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إن الفقدان التاريخي للوظائف الأمريكية بسبب تفشي الفيروس التاجي ليس مفاجئًا ولا ينبغي إلقاء اللوم عليه.

وفقد سوق العمل الأمريكي 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، لكنه جاء أقل من التوقعات.

في حين تسارع نمو أجور العمال الأمريكيين خلال الشهر الماضي رغم فقدان الوظائف والقفزة التاريخية لمعدل البطالة.

وتابع الرئيس الأمريكي في تعليقات لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة: "إنه أمر متوقع بالكامل، حتى الديمقراطيين لا يلومونني على ذلك، لكن ما يمكنني فعله هو أنني سأعيد الوظائف من جديد".

وأعرب ترامب عن ثقته في أن أرقام التوظيف يمكن أن ترتد وستعود قريبًا جدًا مع إعادة فتح الاقتصاد، مشيراً: "في العام المقبل سيكون لدينا عام استثنائي"..

وأوضح ترامب أنه بدون إجراءات التباعد التي أثرت على الاقتصاد، مثل إغلاق الشركات والمدارس وأمر الناس بالبقاء في منازلهم، كان من الممكن أن يصل عدد الوفيات إلى مليون شخص أو أكثر بسبب انتشار الفيروس.

وبلغت عدد الوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن 75.6 ألف حالة، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 1.2 مليون شخص.