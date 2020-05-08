محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، رغم تقرير الوظائف السلبي في الولايات المتحدة، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وفقد قطاع الوظائف الأمريكي 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بوتيرة قياسية لكن التقرير جاء أفضل من التوقعات، في حين تسارع نمو أجور العمال بوتيرة حادة خلال نفس الفترة.

واستفادت معظم الأسهم الأوروبية من آمال تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق الممثلون التجاريون في كل من واشنطن وبكين على تعزيز تعاونهم في تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وعلى صعيد البيانات، تراجعت الصادرات الألمانية بوتيرة تتجاوز التوقعات، حيث شهدت هبوطاً بنسبة 12 بالمائة في مارس/آذار، وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ بدء المسح في عام 1990.

وسجلت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية مع آمال تعافي الاقتصاد وسط بدء الدول في تخفيف قيود الإغلاق.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 341.05 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية 0.3 بالمائة.

كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.07 بالمائة ليصعد إلى 4549.6 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.4 بالمائة.

فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً يزيد عن 1.3 بالمائة ليصل إلى 10904.4 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 0.4 بالمائة.

ويجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية في بريطانيا توقفت عند التداول اليوم في عطلة رسمية احنفالاً بـ"يوم النصر في أوروبا"، والذي يصادف نهاية الحرب العالمية الثانية عندما توقف القتال ضد ألمانيا النازية.

وعند نهاية جلسة أمس، صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.4 بالمائة إلى 5935.9 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.0850 دولار.