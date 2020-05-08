موديز: نمو اقتصاد الهند قد يسجل صفر

مباشر: تتوقع وكالة موديز فشل اقتصاد الهند في النمو خلال العام المالي الحالي، مع آفاق سلبية للتصنيف الائتماني للبلاد.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الجمعة، إن معدل نمو اقتصاد الهند للسنة المالية 2020 – 2021 قد تبلغ صفر بالمائة، مقارنة بنمو 4.8 بالمائة المقدرة في العام المالي السابق.

وقالت موديز إن الانتشار السريع والمتزايد لفيروس "كوفيد -19"، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، واضطراب السوق المالية يخلق صدمة اقتصادية ومالية شديدة وواسعة.

وأوضحت إن التوقعات السلبية للتصنيف السيادي للهند تعكس مخاطر متزايدة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل بكثير مما كان عليه في الماضي.

وأكدت وكالة موديز في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تصنيف Baa2 لديون الهند، لكنها عدلت التوقعات إلى سلبية من مستقرة بسبب مخاوف بشأن انخفاض النمو الاقتصادي.

و قالت وكالة "موديز" إن الديون الحكومية المرتفعة في الهند وضعف البنية التحتية الاجتماعية والمادية والقطاع المالي الهش تسبب ضغوطاً متزايدة مع تفشي فيروس "كورونا".