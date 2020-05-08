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السعودية تُقر تعديلا على قانون الهيئة العامة للترفيه

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السعودية تُقر تعديلا على قانون الهيئة العامة للترفيه السعودية تُقر تعديلا على قانون الهيئة العامة للترفيه

 

الرياض – مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للترفيه.

ونص القرار رقم 577، المنشور اليوم الجمعة في جريدة أم القرى الرسمية، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وذكرت جريدة أم القرى أن الفقرة المعدلة جاءت بالنص التالي: "عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس".

وأوضح مجلس الوزراء أن تعديل تلك الفقرة، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 16210، في شأن طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230).

كما جاء بعد الاطلاع على البند (أولًا) من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-41/4/ت)، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (588)، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6118).

 

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