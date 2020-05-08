ترامب: لا أعرف شيئا عن محاولة الإطاحة برئيس فنزويلا

مباشر: نفى الرئيس الأمريكي علاقة بلاده بالتوغل العسكري الفاشل في فنزويلا، والذي قيل إنه استهدف الإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو.

وكانت فنزويلا قد أعلنت إحباط محاولة توغل عسكري في البلاد، في حين كشفت صحيفة واشنطن بوست ما اعتبرته اتفاقا بين المعارضة وشركة أمريكية لغزو البلاد والقبض على "مادورو".

وقال دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الجمعة: "لا أعرف شيئا عن ذلك، وأعتقد أن الحكومة لا علاقة لها على الإطلاق".

وأكد ترامب إنه لن يعتمد على مجموعة صغيرة لمثل هذه العملية ولو أراد دخول فنزويلا لما جعل الأمر سراً وسيغزو البلاد علانية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التوغل لم يكن هجوما جيدا وتم تنفيذه عن طريق بعض الأشخاص من فنزويلا ودول أخرى.

وكان جندي أمريكي سابق تم إلقاء القبض عليه في فنزويلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري مدعياً أنه تعاقد مع شركة أمنية في فلوريدا للسيطرة على مطار "كاراكاس" وإحضار طائرة لنقل مادورو إلى الولايات المتحدة.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة، حيث تعترف الولايات المتحدة والدول الغربية بزعيم المعارضة "خوان جوايدو" رئيسا للبلاد، بينما يظل مادورو على رأس النظام السياسي الرسمي.