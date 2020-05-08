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"الوزراء" السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال الأمن الغذائي

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"الوزراء" السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال الأمن الغذائي "الوزراء" السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات في مجال الأمن الغذائي

 

الرياض – مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي، الموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ونص القرار رقم (568) المنشور اليوم الجمعة، في جريدة أم القرى الرسمية، على أنه بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44127 وتاريخ 17-7-1441هـ، المشتملة على برقية وزير البيئة والمياه والزراعة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي والإمارات في مجال الأمن الغذائي، تقرر الموافقة على مذكرة التفاهم.

وجاء موافقة المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5887)، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

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