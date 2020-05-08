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وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا لمتابعة أحوال العمالة المصرية في الكويت

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وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا لمتابعة أحوال العمالة المصرية في الكويت وزير القوى العاملة يتلقى تقريرًا لمتابعة أحوال العمالة المصرية في الكويت

أستلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي للوزارة بسفارة بالكويت لمتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من المستشار أحمد إبراهيم، موضحًا فيه أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت إلي أن رحلة مصر للطيران المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020 ستغادر الكويت بعد غد الأحد 10 مايو الجاري.

وأكد السفير القوني، أن مكتب مصر للطيران في الكويت سيتواصل مع حاملي تذاكر السفر على هذه الرحلة لإفادتهم ببيانات التذاكر الجديدة.

المشرق نيوز

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