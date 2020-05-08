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"الموادر البشرية" السعودية تعدل المادة الـ27 من نظام العمل

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"الموادر البشرية" السعودية تعدل المادة الـ27 من نظام العمل "الموادر البشرية" السعودية تعدل المادة الـ27 من نظام العمل

الرياض - مباشر: عدلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  المادة الـ27 من نظام العمل في المملكة.

ونشرت الجريدة الرسمية للسعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية، أحمد بن سليمان الراجحي، المعدل رقم (142906)، والذي نص على تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273)، وفقاً للصيغة المرافقة.

وأشار البند الثاني من القرار، إلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

ونص البند الثالث: "على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار".

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