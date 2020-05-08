محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً بعد بيانات التوظيف الأمريكية

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة,

وفقد سوق العمل في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، مع قفزة معدل البطالة لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم ذلك، تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال أبريل/نيسان.

ويأتي أداء العملة الخضراء بالتزامن مع قيام المزيد من الحكومات بإعادة فتح اقتصاداتها، الأمر الذي يعزز آمال عودة النشاط الاقتصادي من جديد.

وفي الوقت نفسه، توجد إشارات على تحسن الوضع بين الصين والولايات المتحدة، حيث أجرى كبار المفاوضين التجاريين مكالمة هاتفية تم الاتفاق خلالها على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والصحة العامة.

وتأتي المحادثات بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الأخيرة بسبب مصدر الفيروس المميت.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الخضراء أمام اليورو بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.0868 دولار، بينما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 106.40 ين.

فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.2440 دولار، كما انخفض بنحو 0.5 بالمائة مقابل العملة السويسرية عند 0.9686 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 99.61.