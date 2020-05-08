زيت الجوجوبا
أثبت زيت الجوجوبا قدرته العالية في تنعيم البشرة ومنحها مظهرًا مشرقًا وجذابًا، لذلك ينصح باستخدامه كمرطب يومي للبشرة، فهو يتغلغل في إعماق البشرة ويساعد في ترطيبها وإزالة أثار المكياج، ويقلل من إزالة التجاعيد، فضلا عن أنه يعالج جفاف الشفتين والبقع وحب الشباب الموجودة بالوجه.
فوائد زيت الجوجوبا للبشرة
- مرطب للبشرة
- مضاد للجراثيم والفطريات والبكتيريا
- مضاد للأكسدة
- لا يسبب لانسداد المسام
- لا يسبب أي حساسية للبشرة
- يعزز من إنتاج الكولاجين
- يساهم في تخفيف الاكزيما والصدفية
- يساعد في علاج حب الشباب
- يقلل من التهابات الجلد
- يعد مزيل جيد للمكياج
- يقلل من السواد تحت العيون
- يساعد في علاج علامات التمدد الناتجة عن الحمل
- يحافظ على توازن انتاج الزيت بالبشرة