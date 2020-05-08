زيت الجوجوبا

أثبت زيت الجوجوبا قدرته العالية في تنعيم البشرة ومنحها مظهرًا مشرقًا وجذابًا، لذلك ينصح باستخدامه كمرطب يومي للبشرة، فهو يتغلغل في إعماق البشرة ويساعد في ترطيبها وإزالة أثار المكياج، ويقلل من إزالة التجاعيد، فضلا عن أنه يعالج جفاف الشفتين والبقع وحب الشباب الموجودة بالوجه.

فوائد زيت الجوجوبا للبشرة