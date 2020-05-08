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"بنك.أوف.أمريكا": المستثمرون يتخارجون من الأسهم بأسرع وتيرة منذ مارس

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"بنك.أوف.أمريكا": المستثمرون يتخارجون من الأسهم بأسرع وتيرة منذ مارس "بنك.أوف.أمريكا": المستثمرون يتخارجون من الأسهم بأسرع وتيرة منذ مارس

مباشر: قال "بنك أوف أمريكا" إن المستثمرين تخارجوا من أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وأظهرت بيانات التدفقات الأسبوعية لـ"بنك أوف أمريكا"، اليوم الجمعة، سحب المستثمرون 16.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم في الأسبوع الماضي، في أكبر عملية استرداد أسبوعية منذ انهيار الأسواق في مارس/آذار، بحسب وكالة رويترز.

وكانت أسواق الأسهم شهدت تعافيا ملحوظا على مدار الشهر الماضي بدعم أسهم التكنولوجيا، بعد خسائر حادة في مارس/أذار جراء تفشي وباء كورونا.

وبحسب المذكرة، شهدت أسهم التكنولوجيا الأسبوع الأول من التدفقات الخارجية  لهذا العام، مع استرداد المستثمرين أسهم بقيمة 43 مليون دولار.

وشهدت صناديق الذهب والسندات ذات العائد المرتفع أكبر تدفقات داخلة على مدار ستة أسابيع على الإطلاق، مع تدفق 32 مليار دولار إلى سندات ذات عائد مرتفع..

وأضاف البنك الأمريكي أن المستثمرين أضافوا 11.3 مليار دولار إلى صناديق السندات و53.5 مليار دولار إلى صناديق السيولة في الأسبوع الماضي.

وقال البنك الأمريكي إن تسعة من كل عشرة عملاء يعتقدون أن تعافي السوق حاليا كان "ارتفاعًا في السوق الهابط"، بينما ذكر سبعة من أصل عشرة أنهم سيشترون فقط الأصول التي يشتريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خطط التحفيز المختلفة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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