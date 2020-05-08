أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية تسجل 1701 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

Print

 

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الحالات المصابة 35.432 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة داخل المملكة إلى 229 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1322 حالة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 9120 حالة.

ترشيحات

ولي العهد السعودي يدعو رئيس العراقية الجديد لزيارة المملكة

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مالي التنسيق المشترك لمواجهة "كورونا"

"النقل" تعلن تفعيل مبادرتي دعم السعوديين العاملين بتوجيه المركبات وشركات النقل

خسائر سوق دبي المالي تسجل 9.8 مليار درهم خلال أسبوع

سوق أبوظبي يتراجع 3.98% خلال أسبوع.. والخسائر السوقية تسجل 18.6 مليار درهم

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

شبكة عيون الإخبارية