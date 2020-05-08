السعودية تسجل 1701 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الحالات المصابة 35.432 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة داخل المملكة إلى 229 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1322 حالة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 9120 حالة.

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