سهم "أوبر" يرتفع 4% بعد نتائج الأعمال الفصلية

مباشر: ارتفع سهم شركة "أوبر" بنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول.

وسجلت أوبر خسائر بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 14 بالمائة إلى 3.54 مليار دولار.

وارتفع إجمالي قيمة الحجوزات بنحو 8 بالمائة إلى 15.77 مليار دولار في الربع الأول، مع زيادة 52 بالمائة لقيمة حجوزات "أوبر إيتس".

كما أعلنت أوبر بالأمس أنها ستشارك بجانب مؤسسات أخرى في عملية ضخ استثمارات بقيمة 170 مليون دولار في شركة "لايم" لتأجير السكوتر والدراجات الكهربية.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تسريح 3700 موظف بدوام كامل، مع تراجع عدد الركاب الذين يستخدمون خدماتها.

ووافق الرئيس التنفيذي لأوبر "دار خسروشاهي" على التنازل عن راتبه الأساسي خلال الشهور المتبقية من عام 2020.

وبحلول الساعة 1:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "أوبر" بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 32.14 دولار.