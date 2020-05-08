أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "أوبر" يرتفع 4% بعد نتائج الأعمال الفصلية

Print
سهم "أوبر" يرتفع 4% بعد نتائج الأعمال الفصلية سهم "أوبر" يرتفع 4% بعد نتائج الأعمال الفصلية

مباشر: ارتفع سهم شركة "أوبر" بنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول.

وسجلت أوبر خسائر بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 14 بالمائة إلى 3.54 مليار دولار.

وارتفع إجمالي قيمة الحجوزات بنحو 8 بالمائة إلى 15.77 مليار دولار في الربع الأول، مع زيادة 52 بالمائة لقيمة حجوزات "أوبر إيتس".

كما أعلنت أوبر بالأمس أنها ستشارك بجانب مؤسسات أخرى في عملية ضخ استثمارات بقيمة 170 مليون دولار في شركة "لايم" لتأجير السكوتر والدراجات الكهربية.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تسريح 3700 موظف بدوام كامل، مع تراجع عدد الركاب الذين يستخدمون خدماتها.

ووافق الرئيس التنفيذي لأوبر "دار خسروشاهي" على التنازل عن راتبه الأساسي خلال الشهور المتبقية من عام 2020.

وبحلول الساعة 1:59 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم شركة "أوبر" بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 32.14 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية