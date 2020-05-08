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الميزانية العمومية للفيدرالي تنمو بأبطأ وتيرة في شهرين

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مباشر - سالي إسماعيل: صعدت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الجاري، لكن وتيرة تراكم الأصول كانت الأبطأ في نحو شهرين.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي الأمريكي، أمس الخميس، أن الميزانية العمومية للفيدرالي ارتفعت إلى 6.770 تريليون دولار بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 مايو/آيار الماضي مقارنة مع 6.703 تريليون دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك زيادة أسبوعية بنحو 66.7 مليار دولار، وهي أقل وتيرة ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 26 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي مشتريات الفيدرالي من سندات وأذون الخزانة الأمريكية 48.7 مليار دولار فقط في الأسبوع الجاري، وهي أصغر زيادة أسبوعية في 8 أسابيع.

ويقف بذلك إجمالي حيازة البنك المركزي من سندات وأذون السندات الحكومية عند 4.02 تريليون دولار، وفقاً للبيان.

بينما ارتفعت حيازة الفيدرالي من السندات المدعومة بالرهن العقاري  بنحو 660 مليون دولار لتصل إلى 1.605 تريليون دولار.

في حين أن البنوك خارج الولايات المتحدة تستمر في إظهار الطلب على الدولارات، حيث ارتفعت خطوط مقايضة السيولة التي تقرض الورقة الخضراء إلى البنوك المركزية الأخرى بنحو 5.9 مليار دولار في الأسبوع الماضي لتصل إلى 444.9 مليار دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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