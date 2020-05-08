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185 مليون جنيه من التنمية المحلية للإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير

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185 مليون جنيه من التنمية المحلية للإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير 185 مليون جنيه من التنمية المحلية للإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير

صرح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في تصريح له، إن نسبة التنفيذ بالمرحلة الأولى لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بلغت أكثر من 45%.

 

وأشار إلى أنه جري إتاحة تمويل مالي من خطة وزارة التنمية المحلية بنحو 185 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير، و770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات الوسيطة والثابتة والمدافن وحل مشكلة مصنع سندوب بالدقهلية.

 

وتبين ذلك خلال لقاء وزراء البيئة والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جري تحديد دفعة مالية عاجلة ستصرف خلال الفترة المقبلة للدفع بعجلة تنفيذ المشروعات الجارية لحين إتاحة تمويل المرحلة الثانية والمدرج لها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية 2 مليار جنيه .

 

وأكد شعراوي علي أن الوزارة تنسق حاليًا مع شركة “أي فايناناس” التابعة لوزارة المالية والرقابة الإدارية لتحديد آليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أنها متضمنة كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وسيجري مراعاة البعد الإجتماعي عند تحديد الرسوم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح في هذا الشأن.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة للمخلفات وصلت لمراحل متقدمة خلال العام المالي الأول.

 

وأضاف شعراوي، أنه سيجري خلال الفترة المقبلة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية والوزارات والجهات المعنية بالمنظومة لمتابعة احتياجات المحافظات، وتوزيع المبالغ المالية المقررة وعقد لقاءات لمراجعة خطط المرحلة الأولى وما جري حتى الآن.

المشرق نيوز

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