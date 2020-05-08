"داو جونز" يرتفع 300 نقطة بالمستهل رغم فقدان ملايين الوظائف

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 300 نقطة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، عقب تراجع تاريخي للوظائف في الولايات المتحدة.

وكشفت تقرير الوظائف الأمريكية اليوم فقدان 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وسط قفزة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

ورغم الهبوط التاريخي للوظائف فإن الأرقام جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 16 بالمائة.

بينما تسارع متوسط أجور الموظفين بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي.

وجاء اداء "وول ستريت" اليوم بقيادة أسهم قطاعات النكونولوجيا، كما ارتفعت أسهم شركات الطيران.

كما استفادت "وول ستريت" من حديث وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشين" والممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" إلى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" بالأمس حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية الموقعة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة وهو ما يعادل 320 نقطة إلى مستوى 24195.5 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 2912.4 نقطة، وشهد "ناسداك" زيادة بنحو 0.8 بالمائة إلى 9054.9 نقطة.

وخلال نفس الوقت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 99.853.