احذر تسخين هذه الأطعمة لأن تسخينها يتحول لسم قاتل

يتبع البعض عادات خاطئة تسبب ضررًا للجسم،و منها إعادة تسخين الأطعمة لتناولها،و لكن قد تتحول إلى سم قاتل،تتمثل فى:
السبانخ:
تحتوى السبانخ على نيترات تتحول إلى نتريت من المواد المسرطنة.
الكرفس:
ينصح بعدم إضافة الكرفس للحساء عند إعادة تسخينه.
الشمندر:
مفيد جدًا للجسم لإحتوائه على النترات،و لكن يسبب ضرر كبير و يخسر النترات عند تسخينه مرة أخرى.
الدجاج:
يحتوى على بروتينات مفيدة للجسم، و ينصح بتناولها باردة،و عند تناولها ساخنة يمكن وضعها على نار هادئة لفترة طويلة.
البطاطا:
إذا تركت بعد الطهى تتحول لمادة سامة.