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احذر تسخين هذه الأطعمة لأن تسخينها يتحول لسم قاتل

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احذر تسخين هذه الأطعمة لأن تسخينها يتحول لسم قاتل احذر تسخين هذه الأطعمة لأن تسخينها يتحول لسم قاتل

يتبع البعض عادات خاطئة تسبب ضررًا للجسم،و منها إعادة تسخين الأطعمة لتناولها،و لكن قد تتحول إلى سم قاتل،تتمثل فى:

السبانخ:

تحتوى السبانخ على نيترات تتحول إلى نتريت من المواد المسرطنة.

الكرفس:

ينصح بعدم إضافة الكرفس للحساء عند إعادة تسخينه.

الشمندر:

مفيد جدًا للجسم لإحتوائه على النترات،و لكن يسبب ضرر كبير و يخسر النترات عند تسخينه مرة أخرى.

الدجاج:

يحتوى على بروتينات مفيدة للجسم، و ينصح بتناولها باردة،و عند تناولها ساخنة يمكن وضعها على نار هادئة لفترة طويلة.

البطاطا:

إذا تركت بعد الطهى تتحول لمادة سامة.

المشرق نيوز

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