احذر تسخين هذه الأطعمة لأن تسخينها يتحول لسم قاتل

يتبع البعض عادات خاطئة تسبب ضررًا للجسم،و منها إعادة تسخين الأطعمة لتناولها،و لكن قد تتحول إلى سم قاتل،تتمثل فى:

السبانخ:

تحتوى السبانخ على نيترات تتحول إلى نتريت من المواد المسرطنة.

الكرفس:

ينصح بعدم إضافة الكرفس للحساء عند إعادة تسخينه.

الشمندر:

مفيد جدًا للجسم لإحتوائه على النترات،و لكن يسبب ضرر كبير و يخسر النترات عند تسخينه مرة أخرى.

الدجاج:

يحتوى على بروتينات مفيدة للجسم، و ينصح بتناولها باردة،و عند تناولها ساخنة يمكن وضعها على نار هادئة لفترة طويلة.

البطاطا:

إذا تركت بعد الطهى تتحول لمادة سامة.