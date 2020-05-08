إنفاق الأسر في اليابان يتراجع بأكبر وتيرة في 5 سنوات

مباشر: تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر مارس/أذار الماضي بأكبر وتيرة في خمس سنوات، بفعل تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الجمعة، أن إنفاق الأسر انخفض بنحو 6 بالمائة في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي وهي أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 2015، ومقابل هبوط 0.3 بامائة في فبراير/شباط السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنفاق الأسر في اليابان سيتراجع بنحو 6.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

وتراجع الدخل الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم لأول مرة في 3 أشهر، مع هبوط مدفوعات العمل الإضافي بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي في أكبر هبوط على الإطلاق.

وبحلول الساعة 12.27 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الين الياباني هامشياً أمام الدولار بنسبة 0.06 بالمائة عند مستوى 106.34 ين.