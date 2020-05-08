نمو تاريخي لمتوسط أجور الموظفين في الولايات المتحدة

مباشر: تسارع متوسط أجر العمال بالساعة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، رغم فقدان قياسي في الوظائف وقفزة بمعدل البطالة الأمريكي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي زاد بنحو 1.37 دولار أو ما يعادل زيادة 4.7 بالمائة ليصل إلى 30.1 دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة سيرتفع بنحو 0.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن متوسط الأجور بالساعة للعمال الأمريكيين ارتفع بنحو 7.9 بالمائة في أبريل/نيسان على أساس سنوي وهو صعود قياسي، مقارنة مع زيادة 3.3 بالمائة في مارس/آذار السابق له.

وجاء صعود متوسط الأجور رغم فقدان الوظائف التاريخي في الولايات المتحدة، مع خروج الكثير من العمال أصحاب الدخل المنخفض من سوق العمل جراء تفشي كورونا.

وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل في الولايات المتحدة، فزاد بنحو 0.1 ساعة في الأسبوع ليصل إلى 34.2 ساعة خلال أبريل/نيسان.

ووفقاً لتقرير الوظائف، فإن سوق العمل الأمريكي شهد فقدان نحو 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، ورغم أن هذه الأرقام هي أكبر وتيرة شهرية تسجل لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين التي كانت تشير لفقدان نحو 22 مليون وظيفة.

وتسارع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 14.7 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

معدل البطالة في الولايات المتحدة - (المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأمريكي)

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند 1.0837 دولار.