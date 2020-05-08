محدث.. الذهب يتراجع 13 دولاراً عقب تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي السلبي لكنه جاء أفضل من توقعات المحللين.

وتحول أداء المعدن النفيس بعد أن كشف تقرير الوظائف الشهري فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان الماضي في الولايات المتحدة، مقارنة مع 870 ألف وظيفة خلال الشهر السابق له.

كما تسارع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية مسجلاً 14.7 بالمائة بنهاية الشهر الماضي، في حين شهد متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة زيادة قياسية.

وكانت التوقعات تشير إلى فقدان 22 مليون وظيفة ووصول معدل البطالة إلى 16 بالمائة.

وجاءت تحركات المعدن الأصفر وسط قلق المستثمرين من المزيد من الخفض في معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز من الطلب على سبائك الذهب.

وكان المعدن الأصفر يتداول داخل النطاق الأخضر في وقت مبكر من التعاملات وسط آمال إعادة فتح الاقتصاد في العديد من الدول العالم بعد إغلاقها لفترات طويلة بفعل تفشي وباء "كوفيد-19".

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 12.50 دولار ليصل إلى مستوى 1713.30 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1711.54 دولار للأوقية، ليفقد نحو 4.52 دولار من قيمته، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 27 أبريل/نيسان عند مستوى 1771.76 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وفي نفس الوقت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 99.848.