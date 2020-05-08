القبض على الفتيات المتورطات في تعذيب قطة حتى الموت في ماليزيا

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أمس، فيديو صادم لفتاتين تقومان بتعذيب قطة حتى الموت وأثار الفيديو إستياء كل من شاهدة، وجري التحري عن الواقعه.

وأكد أن مصالح ولاية أمن طنجة، تفاعلوا بشكل جدي و إيجابي وسريع علي ما جري تداوله بعدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي، حول تداول مقطع فيديو مصور يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبون قطة صغيرة بشكل وحشي ونسب وقائعه لمدينة طنجة.

وتفاجئ الأمن المغربي بإنتشار الفيديو بعدد من المواقع المغربية، وحدد أمن طنجة أن وراء ذلك أحد الأشخاص المقيمين بها وبتوقيفه أقر بعدم مسئوليته عن الفيديو وأنه لفتاتين من دولة ماليزيا.

وتبين أن مع تعاون المصالح الامنية المركزية للتأكد من صحة الفيديو المتداول، جري التوصل الى ان حقيقة الواقعة جرية بدولة ماليزيا وحسب المعطيات المتوفرة فانه جري توقيف الفتيات المتورطات في هذا ذلك الفعل المشين بمدينة “سيلانغور” وجاري عرضهم على المحاكمة العاجلة لإعتيادهم إرتكاب مثل تلك الأفعال.