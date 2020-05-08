أخبار عاجلة

بعد "غضب" الأسد من بوتين.. بيان يخاطب قيادات روسية -
أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

80% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الإيرادات هذا العام

Print
80% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الإيرادات هذا العام 80% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الإيرادات هذا العام

مباشر: تعاني 60 بالمائة من الشركات الألمانية من تراجع الطلب جراء تفشي ، وسط توقعات معظم الشركات بتراجع الإيرادات هذا العام.

وأظهر مسح اتحاد الصناعة والتجارة في أكبر أوروبي، اليوم الجمعة، أن الوباء أدى إلى تهاوي الطلب بالنسبة لنحو 60 بالمائة من الشركات في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.

وتتوقع 80 بالمائة من الشركات تراجع إيرادتها في العام الحالي، في حين ذكرت 25 بالمائة من المؤسسات أن العوائد قد تتهاوى بأكثر من 50 بالمائة.

وأوضح الاتحاد أن حوالي 43 بالمائة من الشركات الألمانية واجهت إلغاء الطلبات، واضطر أكثر من ثلث الشركات إلى خفض الاستثمار.

وأشار المسح إلى أن أكثر من ثلث الشركات لا تتوقع العودة إلى مستوى أعمالها السابق قبل تفشي كورونا قبل عام 2021، في حين أن واحدة من كل 20 شركة لا تتوقع أبدًا أن تعود أعمالها إلى نفس المستويات السابقة.

وتتوقع الألمانية أن يتسبب الوباء في أعمق ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعة انكماشاً بنسبة 6.3 بالمائة في العام الحالي..

وأضاف المسح أن ما يقرب من نصف الشركات اضطرت إلى إيقاف العمل بشكل جزئي أو كلي أثناء فترة الإغلاق الوطني، وأن ربع هذه الشركات استأنفت نشاطها التجاري عندما خففت قيود عمليات الإغلاق في نهاية أبريل/نيسان الماضي في بعض المناطق.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

شبكة عيون الإخبارية