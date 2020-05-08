80% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الإيرادات هذا العام

مباشر: تعاني 60 بالمائة من الشركات الألمانية من تراجع الطلب جراء تفشي فيروس كورونا، وسط توقعات معظم الشركات بتراجع الإيرادات هذا العام.

وأظهر مسح اتحاد الصناعة والتجارة في أكبر اقتصاد أوروبي، اليوم الجمعة، أن الوباء أدى إلى تهاوي الطلب بالنسبة لنحو 60 بالمائة من الشركات في قطاعات التصنيع والبناء والخدمات.

وتتوقع 80 بالمائة من الشركات تراجع إيرادتها في العام الحالي، في حين ذكرت 25 بالمائة من المؤسسات أن العوائد قد تتهاوى بأكثر من 50 بالمائة.

وأوضح الاتحاد أن حوالي 43 بالمائة من الشركات الألمانية واجهت إلغاء الطلبات، واضطر أكثر من ثلث الشركات إلى خفض الاستثمار.

وأشار المسح إلى أن أكثر من ثلث الشركات لا تتوقع العودة إلى مستوى أعمالها السابق قبل تفشي كورونا قبل عام 2021، في حين أن واحدة من كل 20 شركة لا تتوقع أبدًا أن تعود أعمالها إلى نفس المستويات السابقة.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يتسبب الوباء في أعمق ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، متوقعة انكماشاً بنسبة 6.3 بالمائة في العام الحالي..

وأضاف المسح أن ما يقرب من نصف الشركات اضطرت إلى إيقاف العمل بشكل جزئي أو كلي أثناء فترة الإغلاق الوطني، وأن ربع هذه الشركات استأنفت نشاطها التجاري عندما خففت قيود عمليات الإغلاق في نهاية أبريل/نيسان الماضي في بعض المناطق.