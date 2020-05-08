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فيسبوك وجوجل يسمحان للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية 2020

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فيسبوك وجوجل يسمحان للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية 2020 فيسبوك وجوجل يسمحان للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية 2020

مباشر: أعلنت شركتا فيسبوك وجوجل تمديد فترة العمل من المنزل للموظفين حتى نهاية العام الجاري، وسط تأثير وباء كورونا واستمرار قيود الإغلاق الوطني في بعض الدول.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنها ستسمح لعمالها القادرين على العمل عن بعد بالقيام بذلك حتى نهاية العام، حيث يجبر الوباء الحكومات على تمديد أوامر البقاء في المنزل للحد من انتشار المرض.

وتتوقع شركة التواصل الاجتماعي أن تظل معظم مكاتبها مغلقة حتى 6 يوليو/تموز.

كما أعلنت عملاقة التكنولوجيا "جوجل" إنها تسمسح لموظفيها بمواصلة العمل من المنزل حتى نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لجوجل سوندار بيشاي إن الموظفين الذين يرغبون فيى العودة إلى العمل من مكاتبهم سيمكنهم ذلك اعتباراً من يوليو/تموز القادم مع تطبيق إجراءات أمان للموظفين.

وتابع:"الموظفون الذين يمكنهم أداء الوظيفة من المنزل سيكونوا قادرين على ذلك حتى نهاية العام".

وكانت "فيسبوك" أعلنت نتائج أعمالها في نهاية أبريل/نيسان الماضي، حيث تضاعفت أرباح الشركة بنحو 102 بالمائة خلال الربع الأول الماضي ولكنها جاءت أقل من التقديرات.

كما زاد عدد المستخدمين لموقع التواصل الإجتماعي بشكل يومي بنحو 11 بالمائة خلال الربع الأول على أساس سنوي.

وتسبب الفيروس الذي أصاب أكثر من 3.8 مليون شخص على مستوى العالم حتى الآن، في فرض قيود صارمة في معظم البلدان وغير طريقة عمل الشركات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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