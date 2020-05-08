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"تسلا" تعتزم إعادة تشغيل مصنعها في الولايات المتحدة اليوم

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"تسلا" تعتزم إعادة تشغيل مصنعها في الولايات المتحدة اليوم "تسلا" تعتزم إعادة تشغيل مصنعها في الولايات المتحدة اليوم

مباشر: قال الرئيس لتنفيذي لشركة "تسلا" إن الشركة تهدف إلى إعادة تشغيل مصنعها في الولايات المتحدة اليوم، بعد سماح حاكم كاليفورنيا بعودة المصانع للعمل.

وأبلغ "إيلون موسك" الموظفين في رسالة بريد إلكتروني نشرتها وكالة بلومبرج، أمس الخميس، أن شركة تسلا تخطط لإعادة فتح مصنعها الوحيد للسيارات في الولايات المتحدة منتصف يوم الجمعة.

وكان مصنع تجميع المركبات في فريمونت بولاية كاليفورنيا قد توقف عن العمل منذ 23 مارس/آذار بسبب عمليات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس المميت في البلاد.

وأعلن "جافين نيوسوم" حاكم كاليفورنيا بالأمس، أنه سيسمح للمصنعين في بعض أجزاء الولاية باستئناف عملياتهم بداية من يوم الجمعة.

وقال "موسك" في البريد الإلكتروني إن العمال الذين يشعرون بعدم الارتياح للعودة إلى العمل ليسوا ملزمين بذلك.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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