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معهد التمويل: الأسواق الناشئة بدأت مرحلة الاستقرار

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مباشر - أحمد شوقي: قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة بدأت مرحلة الاستقرار بعد التخارج القياسي لرؤوس الأموال في مارس/أذار الماضي وسط ضغوط .

وأضاف معهد التمويل في تقرير صادر امس الخميس، أن حالة "التوقف المفاجئ" لرؤوس الأموال في الأسواق الناشئة في مارس/آذار الماضي قد انتهت بعد أن شهدت تدفقات خارجة قياسية تجاوزت 82 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن السياسة التيسيرية غير المسبوق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي دعمت أولاً أسواق الأسهم والائتمان الأمريكية، يشق الآن طريقه إلى الأسواق الناشئة.

وأضاف معهد التمويل أن الصرف في الأسواق الناشئة استقرت، كما تحولت التدفقات المالية للأجانب إلى النطاق الموجب بعدما أضافت أكثر من 17 مليار دولار إلى صناديق الأسواق الناشئة في أبريل/نيسان الماضي.

وأشار التقرير إلى أن التدفقات النقدية الداخلة إلى سوق الديون في الأسواق الناشئة شهدت مستوى قياسي خلال الربع الأول.

وأوضح التقرير أن شدة التدفقات الخارجة إلى جانب الانخفاض الكبير في قيمة العملة تعني أن معاناة الأسواق الناشئة بلغت الحد الأقصى، وأصبحت مسعرة الآن مما يرجح أن هذا يمهد الطريق للاستقرار، وذلك اعتماداً على بيانات البرازيل لكونها السوق الناشئة الوحيدة التي لديها ميزان مدفوعات شهري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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