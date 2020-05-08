مفاوضو التجارة في واشنطن وبكين يتفقون على تنفيذ الصفقة التجارية

مباشر: تعهد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والصين بتوفير ظروف مواتية لتنفيذ الصفقة التجارية الثنائية والتعاون بشأن الاقتصاد والصحة العامة.

وكشف بيان صادر عن وزارة التجارة في الصين ونقلته وكالة بلومبرج، مساء أمس الخميس، النقاب عن مكالمة هاتفية أجريت بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز وبين نائب رئيس الدولة الصيني "ليو هي".

وتحدث الجانبان خلال المكالمة الهاتفية بشأن قضايا الاقتصاد والصحة العامة، مع مناقشة الأمور التجارية بما في ذلك المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والموقع عليها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتأتي المكالمة عبر الهاتف في الوقت الذي أثيرت مخاوف المستثمرين عالمياً حول زيادة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث توجه الولايات المتحدة اتهامات إلى الصين بأنه السبب في انتشار وباء "كوفيد-19" عالمياً.

وكانت حرباً تجارية أثيرت واشنطن وبكين خلال العامين الماضيين وسط فرض رسوم جمركية على منتجات بعضهما البعض قبل أن تتوقف التوترات والمشاحنات بين الجانبين بالتوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير/كانون الثاني.

وأثار تفشي وباء كورونا تساؤلات حول ما إذا كانت الصين تستطيع الوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى، والتي تشمل شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع الأمريكية على مدى عامين.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد ينهي الاتفاقية إذا فشلت بكين في الوفاء بهذه الالتزامات.

وفي بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالأمس، أوضح أن الجانبين اتفقا خلال المكالمة الهاتفية على أنه رغم حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية إلا أن كلا البلدين يتوقعان الوفاء التام بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية في الوقت المحدد.

وبحسب بيان وزارة التجارة الصينية، فإن كلا البلدين يعملان على تنفيذ ما هو موضح في الاتفاق التجاري.