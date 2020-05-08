صادرات ألمانيا تتراجع بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مارس

مباشر: تراجعت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مارس/آذار الماضي، كما هبطت الواردات لينخفض فائض الميزان التجاري في أكبر اقتصاد أوروبي بفعل تراجع الطلب المتأثر بتفشي كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد عالمياً انخفضت بنحو 11.8 في شهر مارس/آذار بالقراءة المعدلة موسمياً مقارنة مع الشهر السابق له، لتبلغ 108.9 مليار يورو.

وتعتبر وتيرة الهبوط في صادرات ألمانيا خلال مارس/آذار هي الأكبر على الإطلاق منذ البدء في رصد السجلات التي تعود إلى عام 1990.

كما تراجعت واردات ألمانيا بنحو 5.1 بالمائة في الشهر الثالث من العام الجاري على أساس شهري، مسجلة 91.6 مليار يورو.

وكانت التقديرات تشير إلى أن صادرات ألمانيا سوف تتراجع بنحو 5 بالمائة خلال شهر مارس/آذار، وأن الواردات سوف تنخفض بنحو 4 بالمائة.

وأما بالنسبة إلى فائض الميزان التجاري الألماني، فبلغ 12.8 مليار يورو (13.88 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي مقابل 21.4 مليار يورو الفائض المسجل في فبراير/شباط السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ألمانيا سوف تشهد فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 19 مليار يورو خلال شهر مارس/آذار الماضي.

وعلى أساس سنوي، شهدت الصادرات الألمانية انخفاضاَ بنحو 7.9 بالمائة خلال الشهر الثالث الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، بينما شهدت الواردات هبوطاً بنسبة 4.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى مستوى 1.0842 دولار.