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استقرار الدولار وسط آمال تعافي الاقتصاد وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

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استقرار الدولار وسط آمال تعافي الاقتصاد وترقب تقرير الوظائف الأمريكي استقرار الدولار وسط آمال تعافي الاقتصاد وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي ووسط آمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويأتي أداء العملة الخضراء بالتزامن مع قيام المزيد من الحكومات بإعادة فتح اقتصاداتها، الأمر الذي يعزز آمال عودة النشاط الاقتصادي من جديد.

وفي الوقت نفسه، توجد إشارات على تحسن الوضع بين الصين والولايات المتحدة، حيث أجرى كبار المفاوضين التجاريين مكالمة هاتفية تم الاتفاق خلالها على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والصحة العامة.

وتأتي المحادثات بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين في الأيام الأخيرة بسبب مصدر الفيروس المميت.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل/نيسان في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 8:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء هامشياً أمام اليورو بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 1.0827 دولار، بينما استقرت أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 106.32 ين.

فيما تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2388 دولار، لكنه استقر مقابل العملة السويسرية عند 0.9723 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 99.838.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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