ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبيل تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري، ووسط آمال استئناف الاقتصاد الأمريكي بالكامل.

وجاء أداء المعدن النفيس باعتباره ملاذ آمن يستفيد من تدابير التحفيز واسعة النطاق، ووسط قلق المستثمرين من المزيد من الخفض في معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز من الطلب على سبائك الذهب.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بالتزامن مع تراجع عائدات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات بالأمس تقدم أكثر من 33 مليون شخص بطلب للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في غضون آخر 7 أسابيع.

ومن المقرر إعلان بيانات معدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة ضمن تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أبريل/نيسان وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمائة بما يعادل 3.40 دولار ليصل إلى مستوى 1729.20 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1718.72 دولار للأوقية، ليربح نحو 2.66 دولار من قيمته، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 27 أبريل/نيسان عند مستوى 1771.76 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 99.822.