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ولي العهد السعودي يدعو رئيس الحكومة العراقية الجديد لزيارة المملكة

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مباشر: دعا ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس العراقية الجديد مصطفى الكاظمي، لزيارة المملكة.

وأفادت وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي نقل تهاني الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، مؤكدا أن للعراق دورا اساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.

 من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء، عن حرصه على تقوية العلاقة بين البلدين.

يُذكر أن حكومة مصطفى الكاظمي، حصلت على ثقة البرلمان العراقي، أمس الجمعة، ليتسلم المسؤولية بدلا من عادل عبدالهادي، رئيس حكومة تسيير الأعمال.

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