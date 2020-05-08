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نيكي الياباني يصعد 3% بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية

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نيكي الياباني يصعد 3% بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية نيكي الياباني يصعد 3% بالختام ويسجل ثاني مكاسبه الأسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو 3 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل نيكي مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي أداء الأسهم في بورصة طوكيو مع المكاسب المسجلة في بورصة "وول ستريت" خلال جلسة أمس الخميس وسط آمال بشأن المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ومن جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" إن المزيد من المقاطعات تبلغ عدم اكتشاف حالات جديدة مصابة بوباء كورونا على أساس يومي مع الإشارة إلى أن رفع حالة الطوارئ في هذه المناطق قبل الموعد النهائي على الصعيد الوطني أمر ممكناً.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.6 بالمائة وهو ما يوازي 504 نقطة ليصعد إلى مستوى 20179 نقطة، وهو أعلى إغلاق في أسبوع.

كما سجل المؤشر الياباني مكاسب أسبوعية بنحو 2.8 بالمائة، ليكون الصعود الأسبوعي الثاني على التوالي.

ويجدر الإشارة إلى أن بورصة طوكيو قد توقفت في الأسبوع الجاري ثلاثة أيام في عطلة رسمية، ما يعني أن الأسواق المالية لم تفتح أبوابها للمستثمرين سوى يومين فقط.

كما شهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً زيادة بنحو 2.2 بالمائة إلى مستوى 1458.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 106.33 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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